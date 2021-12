Giudice Sportivo, due sanzioni per la Lazio: i dettagli

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata di Serie A: ci sono due sanzioni per la Lazio

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata di Serie A. E ci sono due sanzioni per la Lazio.

Come riportato dal sito ufficiale della società biancoceleste, si tratta della terza sanzione per Adam Marusic e della prima ammonizione in campionato per Andrè Anderson. Insomma, il montenegrino è sempre più vicino al pericolo diffida, che è ormai davvero dietro l’angolo.