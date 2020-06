Giudice Sportivo: due turni per Caceres, uno per Chiesa e Iachini

Il Giudice Sportivo ferma Caceres per due turni. Stop di una giornata anche per Chiesa e Iachini: i tre salteranno la Lazio

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari a seguito delle prime partite della 27a giornata di Serie A, disputata ieri tra i campi di Firenze, Lecce e Bologna.

Due turni di stop per Martin Caceres per doppia ammonizione ed espressione blasfema; una giornata di fermo anche per Chiesa e Iachini. Il primo per ammonizione (era già diffidato), l’altro per proteste accese dopo una decisione arbitrale presa nel secondo tempo. Tutti e tre, quindi, non ci saranno contro la Lazio.