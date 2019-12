GIOVANILI Lazio, ecco le sfide del weekend: i dettagli

Ecco gli impegni di questo fine settimana delle selezioni giovanili laziali

Nuovo weekend di impegni per le compagini giovanili biancocelesti. La prima selezione a scendere in campo sarà l’Under 14 di mister Simone Gonini che, tra le mura di casa, affronterà l’Urbetevere a partire dalle ore 15:00. Nella giornata di domenica, invece, alle 12:00 l’Under 17 farà visita alla Virtus Entella, mentre contemporaneamente l’Under 13 sfiderà tra le mura di casa il G. Castello. Alle ore 15:00, invece, sarà nuovamente il turno dell’Under 14 che, nel campionato Pro, ospiterà tra le mura di casa del Centro Sportivo ‘Green Club’ l’Ascoli. Infine, alle ore 17:00, sarà l’Under 15 di Tommaso Rocchi ad affrontare in trasferta la Fiorentina.