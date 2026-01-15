Giovane Lazio, c’è l’interesse per l’attaccante dell’Hellas Verona! Ecco cosa filtra

Giovane Lazio, il club biancoceleste monitora l’attaccante messosi in luce con la maglia dell’Hellas Verona. Le novità

Il calciomercato della Lazio si tinge di verdeoro. In una sessione di gennaio che sta vedendo il club capitolino particolarmente attivo per ridisegnare il proprio reparto offensivo, emerge un nome nuovo che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze della dirigenza biancoceleste. Si tratta di Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente come Giovane, attaccante classe 2003 che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Hellas Verona.

La notizia, lanciata in esclusiva dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, conferma come la società di Claudio Lotito abbia ufficialmente manifestato interesse per il gioiello brasiliano, considerato uno dei prospetti più intriganti dell’intero panorama della Serie A.

Chi è Giovane, il nuovo obiettivo della Lazio

Nato a Santa Bárbara d’Oeste nel 2003, Giovane è un attaccante mancino estremamente duttile. Cresciuto nel Corinthians prima di approdare in Italia, il brasiliano ha saputo imporsi a Verona grazie a una tecnica sopraffina e alla capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo: può agire infatti sia da punta centrale che da esterno d’attacco, caratteristica che lo rende perfetto per il dinamismo richiesto da Maurizio Sarri. Secondo le indiscrezioni, il club biancoceleste lo starebbe monitorando come potenziale rinforzo per aumentare il tasso tecnico e la freschezza della rosa.

Giovane al centro del mercato: la strategia della Lazio

L’interesse per l’attaccante del Verona non è casuale. La Lazio, dopo aver finalizzato operazioni importanti come l’arrivo di Petar Ratkov, cerca un profilo che possa garantire imprevedibilità e strappi in velocità. Giovane, con il suo baricentro basso e la capacità di puntare l’uomo, rappresenta il prototipo del calciatore moderno su cui investire. La trattativa è ancora alle battute iniziali, ma il gradimento dei biancocelesti è concreto e potrebbe portare a un affondo ufficiale prima della chiusura del mercato invernale.

LEGGI ANCHE: Pedraza Lazio, l’esterno ha firmato! Arrivo anticipato a gennaio? Le novità

