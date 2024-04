Giordano: «Tudor? Si iniziano a vedere le sue idee. Ecco cosa è cambiato». Le parole dell’ex giocatore della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato del momento della Lazio di Tudor. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Le partite scontate non ci sono più, quando arrivi a fine stagione dinamismo e condizione sono molto più importanti della tecnica. La Lazio ha fatto un grande passo in avanti per l’Europa League, per la Champions è ancora molto distante. Ora vedo una squadra che inizia ad avere le sembianze del proprio allenatore. Inizio a vedere un’impronta, si iniziano a vedere i giocatori nelle zone di competenza. All’inizio alcune scelte di Tudor davano l’idea di tanta confusione, ma era dettato dal cambio di stile di gioco in cui le posizioni sono più dinamiche rispetto a quelle più ordinate di Sarri. Qualcosa di più si sta vedendo, poi sono i risultati che ti aiutano ad avere continuità».