Giordano: «Sul mercato si è fatto il possibile. Musacchio acquisto mirato»

Le parole dell’ex attaccante di Lazio e Napoli in riferimento al mercato appena concluso

La sessione invernale di mercato si è conclusa ieri, e la Lazio ha messo a segno il colpo che serviva in difesa. Partito Vavro direzione Huesca, il club biancoceleste ha acquistato Mateo Musacchio, nelle ultime stagioni in forza al Milan. Ad analizzare il mercato delle romane, è intervenuto Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio: «Il momento è complicato e si è fatto il possibile per rinforzare le rose. Lazio e Roma hanno effettuato acquisti mirati andando a puntare su Musacchio ed El Shaarawy. In particolare l’argentino può portare ai biancocelesti una boccata di esperienza in difesa».