Giordano: «Mertens? Garantisco io, può dare molto alla Lazio»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei del possibile acquisto di Mertens da parte della Lazio. Le sue dichiarazioni.

MERTENS – «Non credo che Mertens abbia chiesto al Napoli 5 milioni di euro a stagione. Ormai il belga sa quale sia il tetto ingaggi che si è prefissato De Laurentiis. Il presidente del Napoli è entrato in questo ordine di idee, vogliono abbassare i costi e giustamente avranno fatto un’offerta coerente. A Napoli si dice che abbiano proposto 1,5 milioni, non è più considerato un elemento cardine neanche per Spalletti. Magari siamo in una fase di scarica barile, la cosa importante è che ci sia trasparenza tra le parti visto quanto il ragazzo è legato all’ambiente. Dal punto di vista tecnico e della professionalità, per Mertens garantisco io. Nonostante l’età è un calciatore che potrebbe dare ancora molto, fa la differenza, accetterebbe anche la non titolarità garantita».