Giordano: «Marcos Antonio buon acquisto. Rugani? Non mi fa impazzire»

Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei ha commentato il calciomercato della Lazio. Le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Marcos Antonio ha buona tecnica ed esperienza internazionale (Champions League). Ricorda Maxime Lopez, forse il francese è più playmaker e meno dribblomane. Sarebbe un buon acquisto, soprattutto in prospettiva. A 22 anni puoi ancora costruirti un ruolo leggermente diverso, può imparare a fare il play, perché ha qualità importanti. La cosa fondamentale è la disponibilità verso il tecnico. Con quello che leggiamo, mi sembra che la Lazio stia sulla buona strada per fare un mercato giusto. Caputo, Romagnoli e Marcos Antonio: non parliamo di sconosciuti, ma di profili di valore. Scambio Acerbi-Rugani? Il centrale della Juventus non mi fa impazzire, mi aspettavo qualcosa di diverso da lui. Quattro anni fa avrei detto cose diverse, era un giocatore in rampa di lancio ma non è mai cresciuto nonostante abbia avuto spazio. Sicuramente piace a Sarri, lui lo conosce meglio. Acerbi è in calo da due anni, va avanti con l’età e l’allenatore vuole forze fresche, giocatori anche più adatti ad interpretare il suo calcio. Certamente il gioco di Sarri non si sposa bene con le caratteristiche di Acerbi».