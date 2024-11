Giordano prevede: «Lazio Bologna? Partite del genere si vincono con questo aspetto»

Giordano, ex attaccante biancoceleste, dice la sua in vista di Lazio Bologna di domenica sera: ecco la sua previsione

Bruno Giordano, a Radio Laziale, ha parlato così in vista del match tra Lazio e Bologna.

LE PAROLE – «Dia? A Salerno l’hanno sfruttato da punta perché c’era solo lui. Alla Lazio si abbassa di meno perché ha compagni più bravi, c’è più qualità e fluidità. Lo vediamo giocare in questo modo anche per aiutare gli inserimenti dei compagni. Zaccagni? Dalla sua parte c’è Posch che è più difensore di Miranda dall’altra parte con Isaksen. Sono due giocatori bravi comunque. Le partite otto volte su dieci si vincono in mezzo al campo, e sui famosi scontri diretti».