Giordano: «La Lazio gioca un buon calcio e si diverte. Gila mi piace molto»

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei, per commentare la vittoria della Lazio contro lo Spezia. Ecco la sua analisi:

MOURINHO – «La Lazio sta vivendo un momento di grande esaltazione, dovuto a – non mi prendete per matto – Mourinho. Credo che se non fosse arrivato lui, dopo la Lazio sarebbe andata scemando con qualcuno che magari sarebbe voluto andar via. Il suo arrivo alla Roma ha dato lo stimolo anche a noi per tornare allo stadio, avere Romagnoli, queste cose che hanno esaltato tutto l’ambiente. Uno stimolo che ha dato all’altra metà della città, uno stimolo che stava andando via, soprattutto con Inzaghi che era andato via».

MODO DI GIOCARE – «La squadra gioca divertendosi, fa un buon calcio, insieme al Napoli evidenzia di più gli errori delle piccole squadre, dimostrando tutto lo strapotere. La Lazio con queste passeggia, mentre le altre possono anche vincere ma lo fanno con fatica. C’è anche l’altro campionato da fare con le medio grandi e le grandissime».

MIGLIORAMENTI – «A livello mentale soprattutto, i giocatori non hanno più le nozioni del 3-5-2. Oggi tutti sanno le posizioni da tenere e i piccoli accorgimenti. Quando un allenatore lavora su una squadra, con 3 o 4 mesi riesce a dare un significato a quanto fatto. Poi giorno per giorno ci sono i particolari e i piccoli accorgimenti da sistemare ed è quello che ha fatto la Lazio».

GILA – «Mi è piaciuto tanto. Mi ha dato la sensazione che nell’uno contro uno è un bell’osso, nella rapidità e nella velocità. Ha caratteristiche importanti per il tipo di gioco che vuole Sarri».