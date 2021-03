Giordano: «Immobile in flessione, lo terrei fuori. Inzaghi l’anno scorso…»

Le parole di Bruno Giordano, che ha analizzato il particolare momento di crisi della Lazio focalizzandosi su Immobile e Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha detto la sua sul momento negativo che stanno vivendo i biancocelesti. Queste le sue parole: «Questa Lazio stenta tantissimo ma Inzaghi cerca di mascherarlo. Dalla sconfitta contro l’Inter è avvenuta una flessione che rischia di essere decisiva nella corsa Champions League. I biancocelesti sono con un piede e mezzo fuori, e sono già stati eliminati in Coppa Italia».

CALO DEI BIG – «Succede di avere dei periodi di crisi, ma non bisogna insistere nel far giocare qualcuno quando è in una fase di flessione. Serve un periodo di stop per tornare al meglio, altrimenti lo stesso calciatore subisce».

INZAGHI – «Fino all’anno scorso era uno dei tecnici più quotati, mentre quest’anno sto vedendo una Lazio diversa. Ci sono allenatori che stanno facendo meglio, generalmente si va ad annate».