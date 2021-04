Giordano: «Sempre gli stessi problemi per la Lazio»

Bruno Giordano, ex bandiera biancoceleste, ha analizzato il momento della Lazio in stagione ai microfoni di TMW Radio

Una sconfitta molto pesante per la Lazio, che rischia di mettere a rischio la qualificazione in Champions League: il 5-2 rimediato in casa del Napoli, infatti, complica molto i piani dei biancocelesti per il quarto posto. Di questo momento della stagione della squadra di Inzaghi ha voluto parlare anche Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il campionato in questo momento è tosto: se sbagli una partita cambia totalmente tutto. Per quanto riguarda la Lazio, ha sempre gli stessi problemi a fine stagione. L’anno scorso aveva già fatto molti punti, quindi alla fine è riuscita a raggiungere l’obiettivo nonostante la grande sofferenza dopo la sosta per il Covid. Nella gara di ieri abbiamo visto due compagini con molta qualità: una però era più fresca, mentre l’altra era più datata. La Lazio ha grande qualità, ma il Napoli può sfruttare molte più alternative».