Giordano: «La Lazio fatica a segnare. Mancano i gol degli attaccanti...»

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato il momento negativo dell’attacco biancoceleste

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le parole riprese a TMW.

ATTACCO – “In questo momento facciamo fatica, perché anche contro la Roma c’è stato il solito golletto del difensore. Mancano i gol degli attaccanti, dei due centrocampisti, forse qualche gol in più da Vecino quest’anno ce l’aspettavamo. Qualcosa in questo momento non gira alla perfezione. Si possono vincere le partite anche se non fanno gol gli attaccanti, l’importante è che creino pericolosità e si mettano a disposizione. Speriamo che giovedì si possano svegliare.