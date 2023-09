Giordano: «Caso Pogba? Senza il francese la rosa della Lazio è più forte della Juve»

Giordano, l’ex giocatore biancoceleste esprime il suo parere riguardo il caso Pogba in proiezione della sfida tra Juve e Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha espresso il suo parere in merito al caso Pogba, in proiezione della supersfida di Torino di sabato tra Juventus e Lazio

POGBA – Pogba sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione della Juventus. Stiamo parlando di un top player che fa molta differenza se lo hai o non lo hai. Anche in questa stagione, quando è entrato anche se per pochi minuti abbiamo visto un giocatore straordinario. Se lo dovessero squalificare, sarebbe un problema grosso per i bianconeri. Per capirci, con Pogba preferisco la rosa della Juve, senza Pogba preferisco quella della Lazio. Per me la sua assenza è un danno grosso per loro