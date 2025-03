Giordano: «La Lazio può fare grandi cose»

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche della sfida contro il Bologna

Bruno Giordano ha analizzato la sfida tra Bologna e Lazio ai microfoni di zerocinquantuno.it. Di seguito le parole riprese da TMW.

SUL BOLOGNA – «Il Bologna è una conferma che arriva da lontano, con una proprietà solida e un’area mercato in grado di trovare in giro per il mondo giovani poco sconosciuti che poi si rivelano poi molto forti. Il rendimento attuale è ancor più sorprendente di quello dell’anno scorso, se pensiamo anche alla semifinale di Coppa Italia raggiunta e all’impegno iniziale in Champions League, storico e stimolante ma comunque gravoso: quella dei rossoblù è davvero una stagione notevole. La Lazio per certi versi si tratta di una sorpresa ancora maggiore, visto che in estate la rosa è stata letteralmente rivoluzionata perdendo diversi cardini delle stagioni precedenti, sostituiti da giocatori magari meno noti ma che comunque si sono rivelati all’altezza. I risultati stanno dando ragione alle scelte societarie, in primis quella legata all’allenatore: Baroni e i suoi ragazzi stanno facendo grandi cose, sia in Serie A che in Europa League. Più in generale, Bologna e Lazio meritano un plauso soprattutto se confrontate con quei top club che tra estate e inverno hanno speso tantissimo e sono lì con loro o addirittura dietro in classifica».

SULLA PARTITA – «L’impegno a metà settimana incide eccome. La Lazio si presenterà al Dall’Ara due giorni e mezzo dopo la gara col Viktoria Plzen, e sarà chiamata a fronteggiare una squadra che ti impegna tanto sotto il profilo dinamico: se non sei pronto puoi andare in grossa difficoltà. Va però anche detto che il passaggio del turno in coppa genera entusiasmo e nuove energie mentali: sotto il profilo fisico credo che al momento il Bologna stia meglio, ma quando si giocano sfide del genere tutto si azzera».

CASTRO E CASTELLANOS – «Parliamo di due ragazzi che oltre a vedere la porta non si risparmiano mai, hanno età e caratteristiche diverse ma non tradiscono il loro DNA argentino: sono giocatori associativi che ti impegnano molto nell’uno contro a uno a livello fisico, che vengono ad aiutare il centrocampo, che vanno a dar fastidio ai difensori avversari per aiutare i compagni a recuperare alto il pallone. La forza principale di Bologna e Lazio sta nel collettivo, ma credo che da qui a fine stagione il rendimento delle rispettive punte sarà determinante per i loro risultati».