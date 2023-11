Giordano a Radiosei: «La Salernitana? La Lazio dovrà fare attenzione, il pericolo è sempre in agguato»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste si proietta ai microfoni di Radiosei alla sfida di sabato pomeriggio della Lazio a Salerno

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano a pochi giorni dalla trasferta della Lazio con la Salernitana analizza cosi il match, rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni

PAROLE – Il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche il Milan lo ha dimostrato nell’ultimo periodo. Sono partite in cui non deve mai mancare l’attenzione al pericolo. L’assenza di Dia può essere un buon vantaggio, anche se alla Lazio manca Luis Alberto. La Lazio ha una rosa capace di sopperire anche a diverse assenze. Le prossime sono gare sulla carta più abbordabili e sono anche un buon testi a livello mentale

Bisogna colmare quel divario con le squadre più in alto in classifica, non si può sbagliare nulla. I jolly sono esauriti, ma ci sono possibilità di rientrare prepotentemente nella lotta per i primi 4 posti. Gli scontri diretti potrebbero aiutarti, ma è imprescindibile per i biancocelesti vincere le proprie gare, specialmente adesso. I giocatori importanti non fanno caso allo stadio che li circonda, che questo sia San Siro o l’Arechi. Inzaghi ha una mentalità da calciatore, si adatta alla rosa che ha in mano. La Lazio deve sfruttare le debolezze della rosa granata, non voglio tornare a parlare di approcci sbagliati, di una squadra moscia a fronte dell’opportunità di fare punti. Questo no, assolutamente