Gila Lazio, il difensore contro l’Inter ha un obiettivo molto chiaro. Lo spagnolo è ormai il centrale di riferimento della squadra di Sarri

Gila Lazio: il difensore spagnolo pronto a una nuova prova di maturità contro l’Inter. Il centrale dovrà fronteggiare Thuram e Lautaro.

La sfida tra Lazio e Inter rappresenta per il difensore spagnolo un nuovo banco di prova e, allo stesso tempo, una partita dal sapore particolare. Non tutti ricordano che proprio l’Inter, qualche stagione fa, aveva seguito con interesse il profilo di Mario Gila, considerandolo un possibile rinforzo per il futuro. Oggi, il 25enne è una colonna della difesa biancoceleste e uno dei giocatori più in crescita dell’era Sarri.

Reduce da prestazioni di altissimo livello, Gila si è imposto con personalità dopo un periodo iniziale complicato, nel quale aveva trovato poco spazio. Con il passare dei mesi, però, il difensore ex Real Madrid ha conquistato la fiducia del tecnico e dei tifosi, diventando uno dei punti fermi della Lazio. Il suo rendimento è in costante ascesa: solidità, senso della posizione e una sorprendente freddezza nelle uscite palla al piede lo hanno reso imprescindibile nello scacchiere biancoceleste.

Contro l’Inter, Gila Lazio vuole confermarsi ancora una volta decisivo. Dopo aver annullato attaccanti del calibro di Vlahovic e Osimhen, ora il suo obiettivo è limitare Lautaro Martínez, capocannoniere del campionato e trascinatore nerazzurro. Una sfida difficile ma stimolante per un giocatore che sogna in grande, anche in chiave internazionale. Non è un mistero, infatti, che Gila ambisca a conquistare un posto nella Spagna per il prossimo Mondiale, obiettivo che passa inevitabilmente attraverso la continuità di rendimento in Serie A.

Sul fronte calciomercato, il nome di Gila resta molto caldo. Diverse squadre, tra Serie A, Liga e Premier League, hanno già manifestato interesse in vista della sessione invernale. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2027, ma la possibilità di una plusvalenza alletta alcuni dirigenti, soprattutto considerando che in caso di cessione il 50% della cifra spetterebbe al Real Madrid, che ne detiene ancora parte dei diritti economici. Tuttavia, Maurizio Sarri è stato chiaro: per lui Gila è incedibile. Il tecnico toscano ritiene il difensore fondamentale per l’equilibrio del reparto, e sostituirlo a stagione in corso sarebbe quasi impossibile.

Sul rinnovo, Gila ha mantenuto un atteggiamento prudente: “Amo la Lazio, ma c’è tempo per decidere,” ha dichiarato di recente. Parole che lasciano aperti gli scenari futuri, ma che confermano l’attaccamento del giocatore ai colori biancocelesti. Intanto, però, l’unico pensiero è l’Inter: un’altra grande notte da protagonista per Gila.