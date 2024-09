Gila Lazio, PRIMO GOL in Serie A e prova in crescita: le PAGELLE dello spagnolo

Gila Lazio, per i quotidiani è il migliore contro la Fiorentina: il gol, ma non solo, prova in crescita rispetto a Verona: le pagelle

Nonostante la sconfitta con la Fiorentina, la Lazio si porta a casa una buona prova di Gila, condita anche dal gol del momentaneo 1-0. Si tratta della prima rete in Serie A per il difensore spagnolo, preferito da Baroni a Romagnoli. Di seguito le sue pagelle sui quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il primo gol in Italia con tempismo perfetto, in difesa bene sull’uomo e anche nella copertura degli spazi».

IL CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Il gol al 4° tentativo, sempre su corner. Più tocchi di tutti, scosse elettriche e qualche rischio. Un altro rispetto al Verona».

TUTTOSPORT 6.5 – «Buona prestazione impreziosita dal primo gol in A».

IL MESSAGGERO 7 – «Segna il suo primo gol in serie A ma alla fine non può gioire come vorrebbe: la doppietta di Gudmundsson dal dischetto gela anche lui. Rispetto alla partita contro il Verona appare in condizioni miglior».