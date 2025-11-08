 Gila Lazio, rinnovo in salita con i biancocelesti: l’Inter fiuta l’occasione, ma spunta una rivale di Serie A, i dettagli
Mario Gila si sta confermando tra i difensori più affidabili della Serie A, come dimostrato dalla prova super contro l’Atalanta. La Lazio vorrebbe blindarlo, ma il rinnovo si complica: contratto fino al 2027 e ingaggio tra i più bassi della rosa rendono la trattativa delicata.

Lo stallo ha acceso i radar di diversi club. L’Inter valuta un nuovo affondo, forte anche dei rapporti con l’agente Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martínez. Nella corsa si è inserito anche il Milan, alla ricerca di un erede per Acerbi e de Vrij. Sullo spagnolo classe 2000 ci sono inoltre interessi dalla Premier League e dalla Liga.

Il futuro di Gila resta aperto: Lotito dovrà decidere se abbassare le pretese o rischiare di perderlo in estate.

