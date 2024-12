Gila a Sky: «Ogni partita giochiamo alla stessa maniera. Siamo felici per i tre punti»

Gila è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la partita andata in scena al Via del Mare

Nel post partita di Lecce–Lazio, match di Serie A terminato 1-2 in favore dei biancocelesti grazie alle reti di Castellanos e Marusic, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Mario Gila.

LE PAROLE – «L’umiltà non centra niente, ogni partita giochiamo nella stessa maniera, purtroppo nel calcio a volte escono fuori quelle partite come con l’Inter. La squadra è stata umile, siamo felici per i tre punti e per la vittoria»