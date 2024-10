Gila la sicurezza in difesa per Baroni, i numeri parlano chiaro: le ultime

Mario Gila sempre più centrale nella difesa della Lazio: numeri alla mano la squadra di Baroni fa meglio con lo spagnolo al centro

Con l’infortunio di Lazzari, fuori per un mese, la Lazio in difesa si affida ancora di più a Mario Gila. Come riportato dall’edizione romana de la Repubblica, con lo spagnolo in campo, grazie alla sua velocità e l’abilità nell’uno contro uno, i biancocelesti hanno fatto meglio, nonostante i tanti gol subiti siano un problema da sistemare.

Numeri alla mano, senza Gila sono arrivati solo 4 punti su 9 per la squadra di Baroni, 9 su 12 invece con l’ex Real Madrid in campo. Netta la differenza nella media: 2,25 punti a gara contro 1,3. E in Europa League è stato tra i migliori contro il Nizza. Alla ripresa del campionato l’esame Juve di Vlahovic.