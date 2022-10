Gila: «Devo migliorare molto, ma con Sarri è facile imparare il calcio»

Ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, Mario Gila ha parlato così per analizzare la gara della Lazio contro il Midtjylland

INIZIO ALLA LAZIO – «Mi sono inserito molto bene. Con mister Sarri è facile imparare calcio, perché un calciatore spagnolo non controlla tanto la situazione tattica. I miei compagni sono umili, mi stanno vicino. Il nostro gioco sta funzionando benissimo».

ROMAGNOLI E PATRIC – «Alessio ha molta esperienza, sono tranquillo in coppia con lui. Patric è un buonissimo giocatore, ora è fuori per un problema al ginocchio, ma penso che i centrali della Lazio siano forti».

CAMMINO IN EUROPA – «Sono contento e per la vittoria. La squadra doveva fare i tre punti, abbiamo cominciato male con un mio errore, ma dopo siamo usciti bene da questa situazione. Aspettiamo la prossima partita di Europa League per provare a ripeterci e qualificarci».

CRESCITA – «Devo crescere in molti aspetti ancora. Devo essere più maturo, più concentrato tatticamente in un campionato così importante come la Serie A. Un altro aspetto che devo migliorare è la tranquillità in campo, ma con questa squadra e con questo mister, credo siano facili da imparare».