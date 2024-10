Gigot ora è una risorsa in più: i numeri del suo debutto in Europa League

Samuel Gigot, i numeri del suo debutto in Europa League in Twente Lazio: adesso punta ad una maglia da titolare anche in campionato

Samuel Gigot ha fatto il suo debutto in Europa League in Twente Lazio, con una prova che dà sicurezze a Baroni che può così contare su una nuova freccia da mettere al suo arco: dopo il debutto europeo infatti ora punta ad insidiare Gila e Patric per una maglia da titolare contro il Genoa.

Il Corriere dello Sport ha raccolto i numeri della sua prestazione contro gli olandesi: 65 tocchi di palla con una precisione dei passaggi del 95%, mentre in fase difensiva ha un contrasto, un duello vinto e due spazzate.