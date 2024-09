Gigot Lazio, il difensore SALUTA i tifosi del Marsiglia: il post social – FOTO

Gigot Lazio, il difensore SALUTA i tifosi del Marsiglia: il post social del calciatore francese acquistato dai biancocelesti – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram, Samuel Gigot ha salutato i tifosi del Marsiglia dopo il trasferimento alla Lazio.

Di seguito la traduzione del post: «Solo queste piccole parole per dirvi GRAZIE di cuore per avermi permesso di realizzare il sogno della mia infanzia, di indossare questa maglia e rappresentare i marsigliesi. Grazie ancora a tutti voi che fate vibrare questo club unico e sempre unito come un solo uomo. Forza l’OM».