Gigot Lazio, il francese è un muro: le pagelle dei quotidiani

Gigot Lazio, il difensore biancoceleste autore di una prova solidissima contro gli attaccanti del Napoli. I suoi voti

Samuel Gigot è arrivato in punta di piedi nel corso dell’ultimo giorno di mercato ed i tifosi della Lazio lo stanno scoprendo come un difensore solidissimo. Anche ieri contro il Napoli non si è fatto mai superare dagli attaccanti avversari. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

MESSAGGERO – «6,5, Assist di testa sull’angolo di Tchaouna: Noslin da due passi mette dentro il gol dell’1-0. Ti regala un senso di sicurezza in mezzo all’area».

CORRIERE DELLO SPORT – «7, Da ponte per l’1-0 di Noslin, un assist perfetto. Minaccioso davanti, mai permissivo dietro».

GAZZETTA DELLO SPORT – «6,5, Senza sbavature la prova difensiva. Ma la cosa più importante la fa in attacco, con il passaggio di testa a Noslin per il gol dell’1-0».