Carrera: «Gigot scelta GIUSTA per la Lazio. Può giocare in QUESTO modo». Le parole del suo ex allenatore allo Spartak Mosca

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’ex allenatore di Gigot ai tempi dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, ha parlato del nuovo acquisto della Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Gigot? Con me giocava a quattro. Tecnicamente è valido, fisicamente è forte, sa giocare con la palla, è un ottimo difensore. Io penso che possa giocare sia a tre che a quattro, ma penso che la Lazio l’abbia visto prima di comprarlo. Per me è una scelta giusta. Può giocare tranquillamente sia con Romagnoli che con Gila. Lui è destro, può giocare anche centro-sinistra, come facevo io (ride, ndr.). È un marcatore molto attento e cattivo calcisticamente parlando, è presente».