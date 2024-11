Lazio, ecco Gigot: il difensore ha conquistato i tifosi – VIDEO

Lazio, Gigot ha conquistato i tifosi: il suo gol ha messo in discesa la sfida con il Bologna e la sua esultanza… VIDEO

Lazio Bologna sarà una partita che Gigot non dimenticherà facilmente: il difensore francese, arrivato dal Marsiglia, ha infatti realizzato il suo primo gol con i biancoceleste ed è una rete importante che ha permesso alla squadra di sbloccare una partita che si stava facendo complicata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore non doveva nemmeno giocare in quella partita, ma i problemi fisici di Romagnoli hanno costretto Baroni a chiamare in causa il difensore. La sua esultanza intanto – in ginocchio e poi in piedi battendo il pugno sul petto – ha già conquistato i tifosi, entusiasti dalla sua energia.