Gasperini: «Rivalità con la Lazio? Si è inasprita in Coppa Italia...»

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la partita contro la Lazio ai microfoni di DAZN

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del 2-2 contro la Lazio.

SUL PAREGGIO – «In questo momento noi possiamo fare questo, sono soddisfatto. Abbiamo fatto un primo molto molto buono, c’è grande spirito. Abbiamo perso la precisione e la capacità di recuperare palla nel secondo tempo. Siamo riusciti a sopperire con grande forza e voglia di fare il risultato».

SULL’IMPRECISIONE – «Abbiamo fatto due gol. Il problema è che dobbiamo spesso rincorrere. Quando andiamo in vantaggio, invece, gli spazi si aprono di più. Nel primo tempo bastava essere un po’ più precisi nell’ultima giornata. Abbiamo i concetti giusti, ci manca la qualità e la precisione dell’anno scorso. Speriamo di vincere martedì contro lo United per ipotecare il girone».

Il mister in conferenza stampa

GARA – «Sono convinto che abbiamo fatto uno splendido primo tempo. Bisogna sempre considerare la qualità dell’avversario, sempre pronto a sfruttare le opportunità. Mi aspettavo un po’ di più il secondo tempo sulla spinta del pareggio nel recupero del primo. Abbiamo sempre fatto noi la partita, cercando un risultato positivo. La Lazio è una squadra di livello e questo è uno scontro di livello. Negli anni è sempre stato molto equilibrato, molto giocato. Siamo quasi sempre arrivati davanti in campionato. Siamo diventati competitori loro, però devo dire che le partite sono sempre di buon livello ed è un merito delle due squadre».

LAZIO – «È una buona squadra come l’anno scorso e gli anni scorsi. Non ha cambiato moltissimo, ma ha cambiato il modo di giocare. Dopo molti anni di Inzaghi non è facile assimilare un nuovo gioco. Oggi ha fatto bene a difendersi per poi andare a cercare il gol. Con Sarri abbiamo condivisione di idee sul calcio, ci sono delle situazioni per poter migliorare il movimento. Che la Lazio abbia giocatori di qualità è un premio alla loro organizzazione. Noi siamo stati molto più bravi il primo tempo. Fino all’Udinese non ci sono stati problemi di arbitraggio. Zapata sta facendo un grande campionato. A volte vorrei risparmiargli qualche spezzone di partita. Musso può fare qualche errore, ma è un portiere di assoluto valore».

COPPA ITALIA – «La rivalità tra Lazio e Atalanta è dovuta al livello delle due squadre, perché si è alzato il livello delle due squadre. Spesso noi abbiamo rubato un posto a queste grandi in Europa. Quando la Lazio gioca contro le altre big non credo che ci sia meno rivalità. Questo ha alzato il livello di battaglia, la finale di Coppa Italia l’ha alimentata ancora di più perché da parte nostra c’è stato un episodio di rammarico. Però è stata alimentata più da parte della Lazio che l’ha presa come un’offesa: le immagini sono state chiarissime. L’ha incattivita più dalla parte laziale. Sono d’accordo che la partita di oggi sia stata un test anche perché la Lazio gioca come il Manchester. Tengono entrambe le squadre ritmi molto alti e quindi abbiamo avuto un grande collaudo».