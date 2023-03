Sarri preferisce il campionato alla Conference? L’opinione di Giannichedda

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha criticato le dichiarazioni di Sarri post Bologna: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha dichiarato:

«Il derby è una partita particolare, sappiamo quanto vale a Roma, però non sarebbe giusto fare troppi cambi in Conference. Dire “priorità al derby” è stato un po’ strano. Parliamo pur sempre di una coppa internazionale, tutti ci tengono. Forse ha voluto stimolare in modo diverso chi ha giocato meno, mettere pressione a questi calciatori per ricevere il massimo. Magari finora non è riuscito a scuoterli con un altro tipo di comunicazione. Il derby ora è uno scontro diretto per la Champions, però mi piacerebbe vedere la Lazio avanti in Europa. Mi giocherei bene la trasferta con l’AZ, poi penserei alla Roma».