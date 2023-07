Di Marzio: «Calciomercato Lazio? Ecco il mio punto della situazione»

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle mosse dei biancocelesti: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del calciomercato Lazio:

Marcos Leonardo, la Lazio ha offerto 12 ma non basta, il Santos vuole di più. Ma è un nome su cui si sta lavorando. Oggi contatti per Ricci del Torino, che però può darlo via solo per una super offerta. Paredes assolutamente in lista, piace molto a Maurizio Sarri. Davanti aggiungiamo il nome di Castellanos, piace anche al Benfica. Si sta lavorando anche su Orsolini, ma c’è distanza sulla valutazione