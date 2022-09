Oddi: «Farei molta attenzione con Immobile e Lazzari»

Giancarlo Oddi ha detto la sua sulla gestione di Immobile e Lazzari, soprattutto in vista del match con lo Spezia

«Attenzione ai rientri. Sarei molto cauto nelle valutazioni su Lazzari e Immobile. Ne ho visti tanti di giocatori che, per eccesso di generosità, volevano tornare prima del previsto e rimanere poi fuori settimane. Bisogna fare una valutazione molto attenta e pragmatica, il calendario è serrato e non bisogna commettere leggerezze. Solo l’allenatore ha il polso della situazione. Insomma, se ci fosse anche solo il 10% di possibilità di un infortunio, eviterei senza batter ciglio. Spezia? Si tratta di una squadra sta facendo quello che deve fare per ottenere la salvezza. Credo che si metteranno dietro e aspetteranno la Lazio. Per i biancocelesti sarà fondamentale non innervosirsi, anche se il gol non dovesse arrivare subito».