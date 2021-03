Giancarlo Inzaghi: «Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi»

Giancarlo Inzaghi, padre di Pippo e Simone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell’interesse del Napoli per il figlio

Torna a parlare anche Giancarlo Inzaghi, padre di Pippo e Simone, in seguito all’ultima giornata di campionato. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è soffermato anche sul possibile interesse del Napoli per il tecnico della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

SULL’ULTIMA GIORNATA – «Per me è stata una domenica fantastica, di grandi festeggiamenti: Pippo e Simone hanno vinto entrambi e hanno fatto bene. A volto perdono tutti e due, ma come padre mi riempiono d’orgoglio. Sono due uomini straordinari e la cosa che mi fa più piacere è come si comportano: sono sempre corretti, al di là del risultato».

SU SIMONE A NAPOLI – «Voglio dire che Napoli è una bellissima città e ha una grande squadra: non sappiamo cosa può succedere nella vita. La squadra partenopea ha avuto dei problemi nella rosa con gli infortuni, come altre squadre. Da Laurentiis ha stima di Simone e questo mi fa piacere, anche se è un po’ fumantino. Loro sono una squadra forte e anche la Lazio ha dei giocatori importanti, anche se un po’ meno rispetto al Napoli. Sono stato lì spesso per lavoro e posso dire che è un bellissima città con una squadra forte».

SUL RINNOVO – «Lotito ha dei tempi lunghi, però siamo soddisfatti, nonostante il periodo particolare. Stiamo a vedere cosa succederà. Se Simone andasse a Napoli avrei due figli lì, però aspettiamo cosa succede. Posso dire solo che Napoli è veramente bellissima».