Lecce, lo sfogo di Giampaolo: «Gol della Roma irregolare, andava annullato»

L’allenatore del Lecce ha commentato duramente l’episodio che ha portato al gol che ha regalato i 3 punti alla Roma

Marco Giampaolo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal fischio finale della sfida tra Lecce e Roma, dove ha espresso il suo duro parere sulla validità del gol segnato dai giallorossi.

IL COMMENTO – Veniamo penalizzati da un fallo su Baschirotto in occasione del gol della Roma. Noi abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto le nostre occasioni ma se riguardo il loro gol vedo una spallata netta su Baschirotto. Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato questo fallo. Baschirotto è tutti i giorni in palestra, pesa 90 chili e non è uno che si butta per niente, anzi. Lui vive di questi contrasti. Ma quella spallata lì lo butta a terra