Le parole di Ghoulam: «Lazio? Stagione straordinaria, Sarri, genio della tattica»

Ospite negli studi di Sky Sport Club, l’ex Napoli, Faouzi Gholuam, ha parlato anche di Lazio e del suo ex allenatore Maurizio Sarri.

LE PAROLE- «Sarri è un allenatore straordinario a livello tattico, pretende tanto dai suoi giocatori, facendoli allenare tantissimo. Con la Lazio ha fatto una stagione straordinaria, nessuno si aspettava i biancocelesti così in alto in classifica. Oggi che il Napoli è primo e seconda c’è la Lazio. E’ un malato, ti può far rimanere due sul campo per farti provare una cosa che gli passa per la testa, o per qualcosa che abbiamo sbagliato nella gara precedente. E’ uno che pretende tanto ma il divertimento ti fa dimenticare il sudore degli allenamenti. La sua fortuna è che si crea relazione tra gli allenamenti e il campo e quando arrivano i risultati sei felice e tutto va per il meglio»