Udinese, Deulofeu: «Lazio? Andremo a Roma per i tre punti»

Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese, ha parlato della prossima gara contro la Lazio di Sarri: le sue dichiarazioni

«Siamo prontissimi per la Lazio, inizieremo a prepararci in settimana e andremo a Roma per vincere. Abbiamo tanta forza, sappiamo quanta e in ogni partita andiamo con consapevolezza, anche in quelle difficili. La Lazio ha punti deboli e attaccheremo quelli».