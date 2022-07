Genoa, Zangrillo: «Vincere contro i dilettanti non ha senso, ora sotto con la Lazio»

Il presidente del Genoa Zangrillo ha caricato la squadra in vista dell’amichevole contro la Lazio

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato in vista dell’amichevole contro la Lazio del prossimo 27 luglio.

LE PAROLE – «Non sono preoccupato per le sconfitte né per la mancanza di gol realizzati, abbiamo affrontato due test importanti in fase di preparazione. Vincere 16-0 contro i dilettanti non ha senso, ora sotto con la Lazio».