Genoa Lazio, ripresa degli allenamenti per i rossoblù: Cornet verso il rientro, da valutare Messias! Le ultimissime

Il Genoa è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Pegli dopo la preziosa vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, un successo che ha dato fiducia all’ambiente rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra di Vieira, giovane tecnico che ha riportato entusiasmo e compattezza al club ligure, ha svolto una seduta di scarico per smaltire le fatiche della gara di Marassi.

Cornet pronto al rientro

La notizia più positiva riguarda Maxwel Cornet, esterno offensivo ivoriano classe 1996, arrivato in estate per dare velocità e imprevedibilità alla manovra. Dopo settimane di lavoro differenziato, Cornet è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a rientrare tra i convocati per la sfida di lunedì sera contro la Lazio allo stadio Olimpico. La sua presenza rappresenterebbe un’arma in più per Gilardino, soprattutto per la capacità di attaccare la profondità e creare superiorità numerica.

Situazione infermeria: Ostigard, Onana e Messias

Non tutte le notizie, però, sono altrettanto incoraggianti. Leo Østigård, difensore norvegese noto per la sua aggressività e solidità nei duelli aerei, ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per la trasferta romana. Migliorano invece le condizioni di Jean Onana, centrocampista camerunese di grande fisicità, che si avvicina al pieno recupero e potrebbe tornare presto a disposizione.

Da monitorare con attenzione le condizioni di Junior Messias, fantasista brasiliano ex Milan, uscito anzitempo dalla gara di Coppa Italia per un problema muscolare. Lo staff medico rossoblù valuterà nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio, con la speranza di non dover rinunciare troppo a lungo a un giocatore capace di inventare giocate decisive.

Verso Lazio-Genoa

La sfida contro la Lazio rappresenta un banco di prova importante per il Genoa, che vuole dare continuità ai risultati positivi e consolidare la propria posizione in classifica. Gilardino spera di recuperare più uomini possibili per affrontare una squadra di qualità come quella biancoceleste, guidata da Sarri, tecnico che ha dato nuova identità tattica ai capitolini.