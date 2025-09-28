Genoa Lazio, la telecronaca su DAZN: ecco chi racconterà il match di Serie A

Serie A, Genoa Lazio in diretta su DAZN: svelati telecronisti e commentatori. Tutti gli aggiornamenti sul match di lunedì

La Lazio è chiamata a reagire immediatamente dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro la Roma. I biancocelesti di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovranno dimostrare carattere già nella prossima trasferta di Genova. Lunedì 29 settembre alle ore 20:45, allo stadio Luigi Ferraris, la squadra capitolina affronterà il Genoa di Vieira, tecnico giovane e ambizioso.

Lazio in emergenza tra infortuni e squalifiche

Il momento non è dei più semplici per la Lazio. Le assenze pesano soprattutto a centrocampo, dove mancheranno elementi chiave come Mattéo Guendouzi, centrocampista francese di grande dinamismo, e Belahyane, giovane promessa, entrambi squalificati dopo il derby. A loro si aggiungono gli infortuni di Nicolò Rovella, regista classe 2001 alle prese con problemi muscolari, e di Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana fermata da una lesione al bicipite femorale.

Sarri dovrà quindi studiare soluzioni alternative, valutando anche il possibile rientro di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di esperienza, che potrebbe tornare tra i convocati dopo un lungo stop. In difesa, invece, restano indisponibili Manuel Lazzari, terzino destro rapido e offensivo, e Samuel Gigot, difensore francese operato alla caviglia.

Genoa in crescita e spinta del pubblico

Il Genoa arriva alla sfida con entusiasmo, sostenuto dal calore del pubblico di Marassi. Gilardino può contare su giocatori di qualità.

Dove vedere Genoa-Lazio in TV e streaming

Il posticipo della quinta giornata di Serie A sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, voce ormai familiare agli appassionati di calcio, mentre il commento tecnico sarà curato da Dario Marcolin, ex centrocampista e oggi opinionista.

Obiettivo riscatto

Per la Lazio, la sfida di Genova rappresenta un crocevia importante: rialzarsi subito significherebbe non perdere terreno in classifica e ritrovare fiducia. Sarri si affida alla leadership di Zaccagni, capitano biancoceleste, per guidare la squadra in un momento delicato.