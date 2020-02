Allo Stadio Ferraris, la 25ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Luigi Ferraris, Genoa e Lazio si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Genoa Lazio 2-3 MOVIOLA

1′ Inizia la gara al Marassi!

2′ LAZIO IN VANTAGGIO – Alla prima occasione i biancocelesti affondando il colpo. Marusic lavora bene salta la difesa genoana e mette in rete.

6′ Punizione di Schone – Il numero 20 calcia in porta, attento Strakosha a bloccare.

13′ Lazio vicina al raddoppio – Ripartenza fulminea di Caicedo, Perin fa un vero e proprio miracolo.

21′ Calcio di punizione per il Genoa – Ancora Schone al limite dell’area calcia in porta ma trova nuovamente la presa di Strakosha.

25′ Genoa vicino al pareggio – Sugli sviluppi di calcio di punizione Favilli colpisce in pieno il palo. Poi Soumaoro viene pescato in fuorigioco.

28′ Conclusione di Jony – Da calcio di punizione lo spagnolo punta la porta ma la palla termina alta.

32′ Destro di Sanabria – Dalla distanza il calciatore prova la conclusione che termina tra le braccia del biancoceleste.

34′ Lazio in avanti – Leiva crossa alla ricerca di Milinkovic ma la palla è lunga e arriva direttamente a Perin.

43′ Occasione per i biancocelesti – Bella palla di Radu per Caicedo, per un soffio non ci arriva l’attaccante.

45′ Termina il primo tempo!

46′ Inizia la ripresa a Marassi.

47′ Lazio vicina al raddoppio – Bellissima palla di Milinkovic per Immobile che però colpisce solo l’esterno della rete.

50′ Conclusione di Cassata – Il calciatore tenta il tiro che termina alto.

51′ RADDOPPIO DELLA LAZIO – Questa volta il numero 27 non sbaglia e mette dritto in rete.

56′ Gol del Genoa – Cassata viene lasciato colpevolmente solo e mette alle spalle di Strakosha.

58′ Conclusione di Pandev – Appena entrato l’attaccante cerca la conclusione che termina di poco alta sopra la traversa.

70′ TERZO GOL DELLA LAZIO – Capolavoro di Cataldi direttamente su calcio di punizione. Immobile Perin che non può nulla.

76′ Genoa pericoloso – Milinkovic perde un brutto pallone favorendo il tiro di Destro, respinge Strakosha.

77′ Conclusione di Correa – Luis Alberto serve Correa che però al momento del tiro si fa ipnotizzare da Perin.

79′ Parata di Perin – Salva ancora i suoi il portiere del Genoa che esce al momento giusto su Correa lanciato a rete.

81′ Ancora Lazio – Provvidenziale l’uscite dell’estremo difensore del Genoa su Immobile.

87′ VAR in corso – Maresca consulta il var per il tocco di Lazzari in area.

88′ Calcio di rigore per il Genoa – L’arbitro dopo il check assegna il rigore.

90′ Gol del Genoa – Criscito dal dischetto spiazza Strakosha e mette in rete.

Migliore in campo: Marusic PAGELLE

Genoa Lazio 2-3: risultato e tabellino

Reti: 2′ Marusic, 51′ Immobile, 57′ Cassata, 70′ Cataldi, 90′ rig. Criscito.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (58′ Falque), Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Favilli (57′ Pandev), Sanabria. All.: Davide Nicola.

Lazio (3-5-2): Stakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (53′ Cataldi), Luis Alberto, Jony (61′ Lazzari); Caicedo (53′ Caicedo), Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: 20′ Leiva, 27′ Masiello, 69′ Soumaro, 75′ Strakosha.