Genoa Lazio, Romagnoli torna dopo l’infortunio: il centrale prende il posto di Casale

Genoa-Lazio, Alessio Romagnoli torna in campo dopo l’infortunio: il difensore centrale ha preso il posto di Casale

Altro cambio in casa biancoceleste all’inizio del secondo tempo di Genoa-Lazio. Igor Tudor ha infatti rilanciato in campo dopo l’infortunio patito nel derby Alessio Romagnoli che ha preso il posto di uno spaesato Casale nel primo tempo.

Per Romagnoli anche una sorta di rodaggio in vista della sfida di martedì in Coppa Italia contro la Juve, ritorno della semifinale dopo lo 0-2 accusato a Torino.