Genoa Lazio, quali potrebbero essere le scelte del tecnico biancoceleste sulla formazione di partenza: i dettagli

Genoa Lazio, Baroni cerca di trovare il modo per imbastire al meglio la propria squadra: le ultime sui biancocelesti

La prossima sfida di Serie A contrapporrà Genoa Lazio due squadre che vivono due buoni momenti e che daranno vita ad una vera e propria battaglia a viso aperto e priva di esclusione di colpi.

In vista del match il tecnico dei capitolini ha vagliato le possibilità per poter preparare una formazione competitiva e, soprattutto, vincente. Ecco quindi cosa filtra da Formello sugli undici che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto a Genova.

Marusic potrebbe infatti partire come esterno alto a destra al posto di Isaksen, fuori per squalifica. In alternativa si potrebbe anche provare a dare fiducia a Tchaouna. Sulla linea mediana ci saranno quelli che probabilmente sono i due giocatori più in forma della squadra: Guendouzi e Rovella, accompagnati da Lazzari e Pellegrini e coperti sui fianchi da Gila e Gigot davanti a Mandas. In attacco infine potrebbe esserci capitan Zaccagni sulla sinistra con il ritorno del tandem Dia-Castellanos.