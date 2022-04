Patric: «Grazie ai tifosi per sostenerci e venire fin qui»

Al termine di Genoa-Lazio, Patric ha speso delle parole di ringraziamento per i tifosi giunti fino al Ferraris

Anche nella trasferta di Genova, i tifosi non hanno fatto mancare il loro supporto alla Lazio. Il settore ospiti si è tinto di biancoceleste, nella gara contro la squadra di Blessin e i giocatori non hanno potuto non applaudire il loro pubblico.

Dopo il match, Patric ha scritto su Instagram: «Grandissima partita di tutti, grazie ai tifosi per sostenerci e venire fin qui».