Genoa, Norton-Cuffy è la sorpresa di Vieira per la sfida contro la Lazio: dalla Premier alla Serie A

21 minuti ago

Norton-Cuffy, la nuova arma di Vieira: il Genoa sfida la Lazio con il talento arrivato dalla Premier League

Scaricato in Inghilterra, rinato in Italia. La parabola di Brooke Norton-Cuffy, terzino destro classe 2004 di proprietà dell’Arsenal, è una delle storie più interessanti di questo avvio di stagione in Serie A. Arrivato al Genoa quasi in punta di piedi, il giovane esterno inglese ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista nella formazione guidata da Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal, Inter e Juventus, oggi allenatore dei rossoblù.

Un talento in crescita

Norton-Cuffy, cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, non aveva trovato spazio in Premier League. In Italia, invece, ha trovato il contesto ideale per esprimere le sue qualità: velocità, forza fisica e un tiro potente che lo rendono un esterno moderno, capace di coprire tutta la fascia. Dopo una prima stagione vissuta da comprimario, il difensore ha scalato le gerarchie fino a diventare titolare fisso, ripagando così la fiducia della società ligure.

La fiducia di Vieira

Vieira, che conosce bene le difficoltà di adattamento dei giovani calciatori stranieri, ha puntato forte su Norton-Cuffy. L’allenatore francese ha visto in lui non solo un prospetto interessante, ma anche un giocatore già pronto a reggere il peso della Serie A. La sua duttilità tattica permette al Genoa di variare modulo senza perdere equilibrio, un aspetto fondamentale per una squadra che cerca ancora i primi tre punti stagionali.

Obiettivo Lazio

Il prossimo impegno dei rossoblù sarà contro la Lazio di Maurizio Sarri, formazione esperta e abituata a lottare per le zone alte della classifica. Proprio per questo Vieira si affiderà ancora a Norton-Cuffy, diventato ormai un punto fermo della retroguardia genoana. La sua capacità di spingere in avanti e allo stesso tempo garantire copertura difensiva sarà una delle chiavi per provare a sorprendere i biancocelesti.

Un futuro da protagonista

Il percorso di Norton-Cuffy al Genoa dimostra come la Serie A possa essere terreno fertile per i giovani talenti stranieri in cerca di rilancio. Se continuerà su questa strada, il terzino inglese non solo potrà diventare un pilastro della squadra ligure, ma anche attirare l’attenzione della nazionale maggiore.

Il Genoa, intanto, si gode il suo nuovo gioiello: un calciatore che, partito in sordina, è diventato in poco tempo una delle certezze più luminose della formazione rossoblù.

