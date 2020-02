Genoa Lazio, comunicate le modalità d’accesso per i tifosi biancocelesti

Il Genoa ha comunicato sul proprio sito come i tifosi della Lazio dovranno entrare al Marassi per assicurare un corretto accesso

Domani la Lazio giocherà contro il Genoa al Marassi per cercare di sfatare il mito secondo il quale il Grifone è la vera bestia nera dei biancocelesti.

Per cercare di portare il risultato a Roma, i ragazzi di Inzaghi saranno supportati da migliaia di tifosi in trasferta. Per assicurare un corretto accesso all’impianto per tutti, il club genovese ha comunicato sul proprio sito le modalità d’ingresso per il Settore Ospiti e la Gradinata Sud (settori adibiti ai supporter laziali ndr): «In base alle determinazioni assunte dalle Autorità competenti, il Genoa Cfc comunica i flussi di accesso per il settore Gradinata Sud e Settore Ospiti, per la partita di domenica con la SS Lazio. L’apertura dei varchi è fissata alle 10:30 (l’inizio della partita è alle 12:30). Via del Piano sarà interdetta al transito pedonale e al traffico veicolare». I biancazzurri al seguito dei loro beniamini, potranno parcheggiare in Via Kennedy e ci sarà un servizio navetta dedicato per ogni rispettivo settore. Chi ha il biglietto per il Settore Ospiti, dovrà entrare dai varchi 81-82-83-84(obbligatorio), mentre chi ha il tagliando per un posto in Gradinata Sud dovrà accedere allo stadio dal varco 91(obbligatorio).