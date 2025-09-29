Genoa Lazio LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Genoa Lazio, al Marassi il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La 5ª giornata di Serie A propone al “Ferraris” una sfida dal sapore intenso: Genoa–Lazio. I rossoblù di Vieira, reduci da un avvio di campionato solido e determinati a sfruttare il fattore campo, cercano punti preziosi per consolidare la classifica. Dall’altra parte i biancocelesti di Sarri arrivano a Marassi con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un avvio altalenante, spinti dall’entusiasmo dei tifosi che hanno riempito il settore ospiti. Una gara che promette equilibrio, emozioni e che potrebbe già indirizzare parte delle ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Lazionews24 segue il LIVE in diretta testuale:

INIZIA IL MATCH!

4′ GOL LAZIO! – Matteo Cancellieri riceve un bel passaggio filtrante in area che taglia la difesa in due. Il tiro seguente termina in rete sulla sinistra.

20′ OCCASIONE GENOA – Vitinha riceve un passaggio preciso sul limite dell’area e lascia partire un buon tiro. Sfortunatamente per lui il tiro esce di poco sopra la traversa.

30′ RADDOPPIO LAZIO – Marusic serve con uno splendido assist all’interno dell’area di rigore Taty Castellanos. Il suo tiro ben eseguito si spegne in rete all’angolino basso di destra, 0:2.

44′ CI PROVA IL GENOA – Colombo aggancia un pallone alto in area e spara verso l’angolino basso di sinistra, Ivan Provedel è costretto agli straordinari per respingere la conclusione. La palla se ne va fuori dal campo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA!

63′ Gol! Mattia Zaccagni era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare sulla sinistra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. Allenatore: Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri.