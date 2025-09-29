Genoa Lazio, nuovo allarme in difesa: Pellegrini costretto al cambio! Le ultime

Il terzino biancoceleste Pellegrini lascia il campo zoppicando: il confronto con Sarri e le prime sensazioni sull’infortunio

La serata non sorride a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo calcio organizzato e offensivo. Dopo la sostituzione forzata di Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992, il tecnico biancoceleste ha dovuto fare i conti anche con lo stop di Luca Pellegrini, laterale sinistro romano cresciuto nel vivaio giallorosso e arrivato in estate per rinforzare la fascia.

Un doppio colpo che rischia di complicare i piani della squadra capitolina, già alle prese con un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe. Le condizioni dei due difensori saranno valutate nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali, ma le prime sensazioni raccolte a bordocampo lasciano intravedere un cauto ottimismo.

Secondo quanto riportato da Matteo Petrucci di Sky Sport, Pellegrini avrebbe avuto un lungo colloquio con Sarri subito dopo l’uscita dal campo. Il difensore avrebbe manifestato la volontà di proseguire la gara, ritenendo l’infortunio una semplice contusione. Tuttavia, l’allenatore toscano ha preferito non correre rischi, soprattutto alla luce del precedente stop di Marušić. Una scelta di prudenza che conferma l’attenzione di Sarri alla gestione delle energie e alla prevenzione di problemi più gravi.

L’episodio mette in evidenza la fragilità del reparto arretrato della Lazio, che negli ultimi anni ha spesso dovuto fare i conti con assenze pesanti. La perdita contemporanea di due esterni difensivi limita le rotazioni e costringe Sarri a valutare soluzioni alternative, come l’impiego di Manuel Lazzari, terzino destro di spinta, o l’arretramento di giocatori più offensivi per tamponare l’emergenza.

Dal punto di vista psicologico, la squadra dovrà dimostrare compattezza e capacità di adattamento. La Lazio, reduce da prestazioni altalenanti, non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole restare agganciata alla zona europea della classifica.

Nelle prossime ore saranno decisive le valutazioni mediche: se per Pellegrini si tratterà davvero solo di una botta, il suo rientro potrebbe essere rapido. Più incerta la situazione di Marušić, che già in passato ha sofferto di problemi muscolari.

La speranza di Sarri e dei tifosi biancocelesti è che entrambi possano tornare presto a disposizione, evitando di trasformare un momento di difficoltà in una vera emergenza difensiva.