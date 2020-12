Genoa Lazio, incontro numero 101 in A: a nessuno i liguri hanno segnato più gol

Lazio, domenica arriva il Genoa, che storicamente segna tanto ai biancocelesti

Il Genoa sarà il primo avversario del nuovo anno per la Lazio targata Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sfiderà Davide Ballardini, che ha iniziato al meglio la sua quarta avventura in Liguria battendo lo Spezia al “Picco” e conquistando tre punti importanti per il Grifone in chiave salvezza. Oltretutto la Lazio porta bene ai rossoblu sotto il profilo realizzativo: i capitolini costituiscono la squadra contro cui il Genoa ha segnato più gol nel massimo campionato: 140 in 100 precedenti nella competizione.