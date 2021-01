Numeri preoccupanti della Lazio in questa stagione: per la seconda volta nessun tiro in porta su azione dall’interno dell’area di rigore

La Lazio non ingrana ed è solo una copia sbiadita della squadra ammirata l’anno scorso prima del lockdown. Come riporta Lazio Page, per la seconda volta e curiosamente sempre a Genova la squadra di Inzaghi non ha tirato in porta su azione dall’interno dell’area di rigore.

Numeri a dir poco preoccupanti per una squadra che era abituata a segnare a caterva e macinare record su record.