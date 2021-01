Genoa Lazio, Marusic in gol nell’ultimo precedente: ancora giocava a destra

Genoa Lazio, c’era una volta Marusic a destra: in gol nell’ultimo precedente

Adam Marusic sta vivendo in questa stagione una nuova fase della propria carriera. Con la maglia della Lazio il montenegrino sta sopperendo alle contemporanee assenze di Lulic e Fares, giocando ormai sistematicamente sulla corsia sinistra. A destra Inzaghi sta facendo giocare con continuità Manuel Lazzari, così l’ex Ostenda ha potuto giocare nel suo ruolo naturale soltanto quando Lazzari è stato messo fuori causa dal Covid. Nell’ultimo precedente al Ferraris contro il Genoa – lo scorso febbraio – il numero 77 segnò un grande gol con uno sfondamento per vie centrali partendo proprio dalla destra. Domenica l’allenatore della Lazio gli chiederà l’ennesimo sacrificio, cioè di essere decisivo in entrambe le fasi, questa volta partendo dalla corsia opposta.