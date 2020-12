Genoa in campo lunedì. Pellegrini e Zapata, la Lazio appare un miraggio

Il Genoa, agli ordini di mister Davide Ballardini, riprenderà gli allenamenti nella giornata di lunedì. Le ultime

Si riprenderà lunedì in vista della sfida contro la Lazio. Il Genoa di Ballardini si dà appuntamento in campo il 28 gennaio e comincia a ritrovare diverse pedine. Contro i capitolini ci sarà il 3 gennaio l’ex Roma Zappacosta, completamente recuperato.

Più difficile vedere in campo l’altro ex giallorosso Luca Pellegrini, mentre è quasi sicuramente out il colombiano Zapata in difesa. Il nuovo mister Davide Ballardini dovrà gestire le forze e preparare tour de force che vedrà il Genoa giocare 6 partite in 21 giorni (5 di campionato più quella di Coppa Italia con la Juventus).